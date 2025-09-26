В состав Тюменской городской думы вошли трое депутатов

Городская дума Тюмени после единого дня голосования пополнилась тремя депутатами, сообщили на заседании думы. В состав органа вошли представители «Единой России» Дмитрий Тарасов, Олег Ямпольский и Александр Сукаченко.

Дмитрий Тарасов получил мандат по партийным спискам вместо ушедшего в правительство ХМАО Дмитрия Осипова, сообщила председатель ТИК Восточного административного округа Тюмени Татьяна Гиблер. На довыборах по 10 и 12 одномандатным округам в Тюмени победили кандидаты от «Единой России» — Олег Ямпольский и Александр Сукаченко. В довыборах участвовали также кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Коммунисты России».

Олег Ямпольский - ветеран специальной военной операции (СВО), работал в Тюмени в банковской сфере. Александр Сукаченко — председатель тюменского регионального совета первичных отделений «Единой России», глава регисполкома «Офицеров России».

Мандаты стали вакантными после сложения депутатских полномочий Антоном Терехиным и Дмитрием Бородиным. В октябре 2024 года господин Терехин был назначен директором департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры), господин Бородин в январе 2025-го получил пост главы департамента образования в мэрии Нефтеюганска.

Анна Капустина