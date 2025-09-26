Массовые отравления суррогатным алкоголем в России

В сентябре в Сланцевском районе Ленобласти зафиксировали около 20 смертей после употребления алкоголя. По сообщениям региональных властей, причиной смертей стали «несанкционированное частное производство и торговля алкоголем "с рук"». Крупнейшие случаи отравления суррогатным алкоголем в России — в справке “Ъ”.

В 1994 году на железнодорожную станцию Сызрань (Самарская область) доставили цистерну с маркировкой «Осторожно, яд». По документам она проходила как порожняя. Работники станции обнаружили на дне около 300 л жидкости со спиртовым запахом и решили разлить ее по канистрам, унести домой и выпить. 20 человек погибли от отравления, 44 — пострадали.

В период с 26 октября по 14 ноября 2005 года 34 жителя Магадана скончались после употребления метилового спирта, содержавшегося в кустарно изготовленных спиртных напитках. По данным следствия, шесть жителей города использовали техническую жидкость «Метелица» для создания и распространения суррогата.

17 марта 2014 года в селе Красный Великан Забайкальского края 44 человека отравились спиртосодержащей жидкостью в пластиковых бутылках с надписью «Олень». 14 человек погибли.

19 ноября 2015 года в Красноярске было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, купленным через интернет. В больницу попали 47 человек, 14 — погибли.

17–26 декабря 2016 года в результате отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске 76 человек погибли, 123 — пострадали. Это стало крупнейшим подобным ЧП в истории современной России по числу жертв.

Осенью 2021 года в Оренбургской области произошло массовое отравление метанолом. По данным СКР, с 6 по 18 октября после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались.

В конце 2021 — начале 2022 годов в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган в магазине приобрели нелицензионный спирт.

В июне—сентябре 2023 года 47 человек умерли и более 100 пострадали в Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии в результате отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр». По данным следствия, для производства напитка использовался конфискованный спирт, украденный со складов центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области. В сентябре 2025-го суд приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова, причастных к поставке спирта для напитка, к восьми и девяти годам колонии общего режима соответственно.