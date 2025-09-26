Каллас: не только Европа несет ответственность за помощь Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что не только Евросоюз ответственен за урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Она напомнила, что президент США Дональд Трамп обещал остановить боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Reuters

«Это он (Дональд Трамп.— "Ъ") обещал остановить убийства. Америка — главный союзник в НАТО. Поэтому, если говорить о том, что должно сделать НАТО, это также означает, что должна сделать и Америка»,— сказала Кая Каллас журналистам на полях Генассамблеи ООН (цитата по Politico).

13 сентября президент США заявил о готовности ввести «серьезные санкции» в отношении России, но при условии, что все страны НАТО прекратят закупки российской нефти. Как напомнила госпожа Каллас, Евросоюз уже сократил закупки топлива из России на 80% и готовится ввести 19-й пакет санкций.

Дипломат добавила, что Соединенные Штаты также должны внести свой вклад и убедить Венгрию и Словакию отказаться от импорта энергоносителей из России. При этом ЕС понимает, почему Вашингтон не может ввести новые санкции в отношении Москвы. «Они не могут оказывать давление на Россию, потому что это закроет каналы связи, которые у них есть»,— пояснила госпожа Каллас. По ее словам, США — единственный посредник в урегулировании конфликта.

