Вице-спикером гордумы Тюмени назначен Андрей Голоус

Заместитель председателя Тюменского городской думы стал Андрей Голоус («Единая Россия»). Такое решение большинством голосов депутаты поддержали на очередном заседании.

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы

Кандидатуру Андрея Голоуса, согласно регламенту думы, представила председатель думы Светлана Иванова. Она отметила, что господин Голоусов имеет почти сорок лет опыта управленческой работы, «начинал еще с комсомола». Более 15 лет он работал в администрации Тюмени, второй созыв избирается в депутаты думы.

Депутат Георгий Муратов («Единая Россия») отметил, что Андрей Голоус «умеет и любит решать вопросы». Его коллеги также высказались в поддержку кандидатуры нового вице-спикера. Николай Ремезков («Справедливая Россия») отметил «креативное чувство юмора» Андрея Голоусова, добавив, что участие в дискуссиях с ним — это «не только профессиональный, но и огромный жизненный опыт».

Господин Голоус сменил на посту Дмитрия Осипова («Единая Россия»), который перешел в правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра). Мандат Дмитрия Осипова был передан его сопартийцу, выдвинутому по единому округу, Дмитрию Тарасову. С сентября думу также пополнили депутаты-единороссы Олег Ямпольский и Александр Сукаченко, занявшие мандаты Антона Терехина и Дмитрия Бородина.

Анна Капустина