Суд рассмотрит дело о теракте на железной дороге в Тюмени, устроенного ребенком

Уральская транспортная прокуратура передала в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге уголовное дело о теракте на железной дороге в Тюмени, сообщили в ведомстве.

Суд рассмотрит дело в отношении 15-летнего школьника, который обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый в составе организованной группы поджег релейный шкаф на перегоне «Войновка — Тюмень» Свердловской железной дороги (СвЖД). Он сделал это по указанию неизвестного, действующего в интересах Украины. За содеянное школьник получил криптовалюту, которую перевел в рубли — получив 47 тыс. руб., «путем совершения финансовых операций он придал правомерный вид пользованию криптовалюты»

Напомним, в декабре прошлого года Ленинский районный суд Тюмени отправил школьника в СИЗО — тогда ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 30, п. «а» ч.1 ст. 205 УК РФ за приготовление к теракту. За несколько дней до этого после получения задания он подговорил помочь с поджогом своего 13-летнего друга. Они купили растворитель «Уайт-Спирит», взяли железный лом и пришли на станцию Войновка.

Ирина Пичурина