Под Смоленском погиб водитель столкнувшейся с грузовым поездом фуры

Водитель грузовика, который в Смоленской области столкнулся с товарным поездом, умер. Об этом сообщили в управлении на транспорте СКР.

ДТП произошло утром 26 сентября на перегоне между станциями Рудня и Голынки. На переезде фура столкнулась с составом, локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов. В составе были цистерны с бензином, после аварии они загорелись.

Часть железнодорожных рейсов между Белоруссией и Россией отменены из-за происшествия.