Под Смоленском товарный поезд сошел с рельсов и загорелся после ДТП с грузовиком

В Смоленской области грузовик столкнулся с товарным поездом на переезде. Локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов, сообщила Московская железная дорога. В составе поезда были цистерны с бензином, после ДТП они загорелись.

ЧП произошло в 7:26 мск на перегоне между станциями Рудня и Голынки, уточнила МЖД. По данным МЧС, авария случилась «в районе станции Рыжиково». На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.

ГУ МЧС по региону уточнило, что горят шесть вагонов с нефтепродуктами. Данные о пострадавших не поступали.