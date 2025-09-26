Четыре поезда между Белоруссией и Россией отменены из-за ДТП под Смоленском

Между Белоруссией и Россией отменены четыре поезда из-за утреннего ДТП в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Два поезда должны были отправиться сегодня со станции Смоленск и прибыть на станцию Зольша, два других состава должны были следовать по обратному маршруту.

По просьбе ОАО «РЖД» в Смоленскую область направили пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги, добавили в пресс-службе.

Сегодня в 7:26 мск грузовик столкнулся с товарным поездом на перегоне между станциями Рудня и Голынки. Локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов. В составе поезда были цистерны с бензином. В ГУ МЧС сообщили, что загорелись шесть вагонов.