Торги на право аренды двух домов-памятников в Орле признаны несостоявшимися

Аукцион на льготную аренду двух объектов культурного наследия (ОКН), домов № 15 и 27 по улице Васильевской в Орле, признан несостоявшимся. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

При этом лот в виде дома №15 площадью 187 кв. м будет сдан единственному участнику аукциона — Сакиту Рагимову. На дом №27 площадью 329 кв. м претендовали Алена Корешкова, действующая по доверенности в интересах Александра Черникова, и Алхан Аллахвердов. В итоге договор аренды решили заключить с последним — единственным участником аукциона. Госпожа Корешкова не была допущена к торгам в связи с непредставлением необходимых документов, а именно соответствующей законодательству доверенности. Она пожаловалась на решение комиссии в связи с якобы неправомерным отклонением ее заявки и попросила возобновить торги с ее участием. Рассмотрение жалобы пройдет 2 октября.

По данным Rusprofile.ru, Александр Черников был зарегистрирован как ИП в Москве в августе 2024 года для деятельности автомобильного грузового транспорта. Господин Черников также является руководителем и владельцем 80% орловской компании ООО «Ювента», созданной в сентябре 2014 года для аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Второй учредитель не называется. По итогам 2024 года компания выручила 7 млн руб. и получила чистую прибыль 264 тыс. руб. Кроме того, Александру Черникову принадлежит 50% орловского же ООО «Автобот», открытого в апреле 2020 года с тем же видом деятельности. Руководителем компании и владельцем еще 50% является Леонид Кузнецов. «Автобот» завершил прошлый год с выручкой 1,8 млн руб. и таким же убытком. Из данных сервиса Rusprofile.ru следует, что Алхан Аллахвердов зарегистрирован как ИП в Орле в марте 2017 года для мойки автотранспортных средств, полирования и предоставления аналогичных услуг.

Право аренды домов-памятников предполагало пользование ОКН в течение 49 лет с платой 0,01 руб. в год.

На этой неделе в Воронеже не состоялись торги по продаже ОКН «Жилой дом Путинцевой» за 14 млн руб.

Кабира Гасанова