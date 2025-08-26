Мэрия Орла выставила на торги право аренды двух домов-памятников

Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла опубликовало извещение об аукционе на льготную аренду двух объектов культурного наследия — домов № 15 и 27 по улице Васильевской. Торги пройдут 18 сентября в 10:00.

Дома передаются в аренду на 49 лет с платой в 0,01 руб. в год. Начальная цена обоих лотов — 1 руб. Шаг аукциона — 0,05 руб. Размер задатка для участия — 180 и 283,3 млн, рыночная стоимость права владения и пользования на условиях договора аренды — 897,8 тыс. и 1,4 млн руб. соответственно.

В апреле министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области продало за 1 руб. объект культурного наследия — построенный в начале прошлого века главный дом усадьбы Василия Снежкова в поселке Мичурина Мичуринского района.

Юрий Голубь