Белгородский суд отпустил бойца Ивана Емельяненко из колонии

Сегодня, 10 сентября, Алексеевский райсуд Белгородской области рассмотрел прошение об условно-досрочном освобождении бойца Ивана Емельяненко, который является младшим братом бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ходатайство спортсмена удовлетворено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале этого года Белгородский облсуд оставил в силе приговор Старооскольского горсуда, который в декабре назначил Емельяненко полтора года лишения свободы в колонии и взыскал с него 500 тыс. руб. В основу уголовного дела легли обстоятельства, произошедшие весной 2024-го. Боец тогда встретился с неким человеком, оскорблявшим его самого и его близких. Во время встречи мужчина оскорбил спортсмена. В ответ Емельяненко ударил потерпевшего несколько раз по лицу кулаком. Оппонент бойца получил несколько переломов костей лица.

Емельяненко не отрицал вину, но просил суд не лишать его свободы. Также не сажать спортсмена в колонию просил и потерпевший.

Весной ТАСС писал, что Емельяненко отбывает срок в белгородской колонии. По данным издания, спортсмен работает в швейном цехе.

Подробнее о деле Ивана Емельяненко — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий