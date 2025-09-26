Nordwind Airlines возобновит перелеты из Екатеринбурга во Вьетнам

Авиакомпания Nordwind Airlines планирует возобновить перелеты во Вьетнам из Екатеринбурга и других российских городов, сообщила ТАСС председатель совета участников компании-туроператора Pegas Misr Vietnam Travel Company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху.

Рейсы в аэропорт Камрань в провинции Кханьхоа возобновятся после пятилетнего перерыва из-за коронавирусной пандемии. Предполагается, что с октября в Кханьхоа ежемесячно будут летать около 6,8 тыс. российских туристов. Направление пользуется популярностью у россиян: с января по август в Кханьхоа прибыли более 279 тыс. граждан, что почти на 295% больше, чем за тот же период 2024 года.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» планирует открыть новое направление во Вьетнам: с 29 сентября она начнет совершать прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг.

Ирина Пичурина