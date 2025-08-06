«Аэрофлот» запустит прямые рейсы Екатеринбург — Нячанг с 29 сентября
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует открыть новое направление во Вьетнам: с 29 сентября она начнет совершать прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг, сказано в сообщении пресс-службы перевозчика.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Самолеты Airbus A330 будут отправляться из Екатеринбурга по понедельникам и пятницам, из Нячанга — по вторникам и субботам. Стоимость билетов — от 45 тыс. руб.
Перелеты из Екатеринбурга в Нячанг также совершают авиакомпании «Икар», Red Wings и Azur Air.
Напомним, авиакомпания Air Arabia с 27 октября запустит новый рейс из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты). Рейсы по новому направлению будут выполняться по вторникам на самолетах Airbus A320.