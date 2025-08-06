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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы Екатеринбург — Нячанг с 29 сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует открыть новое направление во Вьетнам: с 29 сентября она начнет совершать прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг, сказано в сообщении пресс-службы перевозчика.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самолеты Airbus A330 будут отправляться из Екатеринбурга по понедельникам и пятницам, из Нячанга — по вторникам и субботам. Стоимость билетов — от 45 тыс. руб.

Перелеты из Екатеринбурга в Нячанг также совершают авиакомпании «Икар», Red Wings и Azur Air.

Напомним, авиакомпания Air Arabia с 27 октября запустит новый рейс из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты). Рейсы по новому направлению будут выполняться по вторникам на самолетах Airbus A320.

Ирина Пичурина

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