В Сланцевском районе семь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

Прокуратура Ленинградской области держит на контроле ситуацию с массовым отравлением суррогатным алкоголем жителей Сланцевского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 79-летний житель деревни Гостилицы вместе с сообщницей снабжали местных алкоголем, который и мог стать причиной отравления. Спиртосодержащую продукцию продавали в частном доме. Известно о семи смертельных случаях, еще три человека остаются в больнице в тяжелом состоянии.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан, уточнили в ведомстве.

В настоящий момент лица, реализовавшие суррогатный алкоголь, задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полицейские закрыли цех по производству контрафактного алкоголя в деревне Вирки в Ленинградской области.

Андрей Цедрик