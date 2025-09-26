Иван Емельяненко освободился из колонии

Младший брат бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван Емельяненко освободился из исправительной колонии №4 в Белгородской области. В начале месяца местный суд удовлетворил его прошение о досрочном выходе на свободу.

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Иван Емельяненко отбывал в колонии срок за избиение человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В конце прошлого года суд в Старом Осколе назначил ему полтора года за то, что он нанес несколько ударов человеку, который оскорблял его и распускал про него слухи. Емельяненко не отрицал вину и извинился, а потерпевший принял его извинения. После того как суд не удовлетворил апелляцию, спортсмена перевели в ИК №4, где он занимался пошивом медицинской формы.

После выхода из колонии Иван Емельяненко сказал встретившим его журналистам, что думает о возвращении на ринг. Напомним, он дебютировал в ММА весной 2023 года. «В колонии есть спортгородок. Каждый день ходил, занимался. Не так, конечно, как хотелось бы. Ну форму более-менее поддерживал»,— рассказал вышедший на свободу спортсмен (цитата по изданию «Известия»).

Сергей Толмачев, Воронеж