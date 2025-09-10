Суд удовлетворил прошение об УДО Ивана Емельяненко

Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил заявление об условно-досрочном освобождении из колонии младшего брата российских бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Ивана Емельяненко. Об этом «Ъ» рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Емельяненко

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC Иван Емельяненко

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Заявление спортсмен подал в конце августа. К тому моменту он отбыл большую часть срока, назначенного ему за избиение человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В конце прошлого года суд в Старом Осколе назначил ему 1,5 года за то, что он нанес несколько ударов человеку, который оскорблял его и распускал про него слухи. Емельяненко не отрицал вину, но просил не лишать его свободы.

Срок спортсмен отбывал в исправительной колонии №4 в Алексеевском районе. Там он занимался пошивом медицинской формы.

Сергей Толмачев, Воронеж