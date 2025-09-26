Глава Ижевска возложил цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в школе №88
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков возложил цветы к мемориальной доске на школе №88, установленной в память о жертвах теракта, произошедшего 26 сентября 2022 года. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, В день памяти в сквере школы высадили кусты роз.
«Я помню этот день по минутам. Всем миром мы молились. Вечная память погибшим»,— сказал господин Чистяков.
Напомним, ровно три года прошло со дня теракта в ижевской школе №88, жертвами которого стали 18 человек, включая 11 несовершеннолетних, еще 20 были ранены. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал в соцсетях: «Помним. 26.09.2022». В тот день выпускник учебного учреждения Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещено), совершил на школу вооруженное нападение. Он покончил с собой.
В сентябре 2025 года началась подготовка территории возле МФЦ на улице Майской под сквер памяти о жертвах теракта, концепция которого была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года. До конца 2025 года на участке будут будут убраны аварийные деревья и поросль, проведена планировка территории. Само благоустройство сквера начнется в 2026 году, средства на это планируется заложить в городском бюджете.