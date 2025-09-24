Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ижевске начали подготовку площадки под сквер памяти жертв теракта в школе №88

В Ижевске начали подготовку территории возле МФЦ на ул. Майской под сквер памяти о жертвах теракта в школе №88. Об этом сообщили в администрации города. До конца года на участке будут убраны аварийные деревья и поросль, проведена планировка территории.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Благоустройство участка начнется в следующем году. Согласно проектно-сметной документации (ПСД), здесь будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлены элементы освещение, система видеонаблюдение, малые архитектурные формы и навигационные стенды в единой стилистике.

Концепция сквера памяти была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года. Жюри, в состав которого входили профессиональные архитекторы и урбанисты, родители погибших детей и педагоги школы №88, выбрало победителем проект ижевского архитектурного бюро «Кубика». Всего на конкурс поступило 157 заявок из 31 региона РФ.

ПСД была разработана в 2024 году. «Новый сквер на ул. Майской станет не просто местом памяти, а зоной для тихого отдыха и прогулок, пространством для встреч людей разных поколений, объединения школьных сообществ, площадкой реализации различных социальных и культурных практик»,— говорится в сообщении горадминистрации. Средства на строительство сквера планируется предусмотреть в бюджете Ижевска на 2026 год.

Напомним, теракт в школе №88 произошел утром 26 сентября 2022 года. Стрелок — 34-летний местный житель, выпускник образовательного учреждения Артем Казанцев. Жертвами нападения стали 18 человек, в их числе 11 детей. Были ранены больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. Стрелок страдал от шизофрении и поддерживал идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное).

Фотогалерея

В память о трагедии

Предыдущая фотография
Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу

Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах

Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек

В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС

15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой

Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой

Фото: Centre digital & media

Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть»

Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть»

Фото: пресс-служба следственного комитета России

При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства

При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения»

Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения»

Фото: Мария Бакланова

После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов.

После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов.

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко

Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко

Фото: Мария Бакланова

Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает

Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает

Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур

Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур

Фото: Мария Бакланова

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели

Фото: Мария Бакланова

Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб.

Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб.

Фото: Мария Бакланова

Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты

Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года

В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники

В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением

В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Следующая фотография
1 / 19

Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой

Фото: Centre digital & media

Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть»

Фото: пресс-служба следственного комитета России

При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения»

Фото: Мария Бакланова

После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов.

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко

Фото: Мария Бакланова

Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает

Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур

Фото: Мария Бакланова

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели

Фото: Мария Бакланова

Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб.

Фото: Мария Бакланова

Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Смотреть