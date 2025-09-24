В Ижевске начали подготовку площадки под сквер памяти жертв теракта в школе №88

В Ижевске начали подготовку территории возле МФЦ на ул. Майской под сквер памяти о жертвах теракта в школе №88. Об этом сообщили в администрации города. До конца года на участке будут убраны аварийные деревья и поросль, проведена планировка территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Благоустройство участка начнется в следующем году. Согласно проектно-сметной документации (ПСД), здесь будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлены элементы освещение, система видеонаблюдение, малые архитектурные формы и навигационные стенды в единой стилистике.

Концепция сквера памяти была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года. Жюри, в состав которого входили профессиональные архитекторы и урбанисты, родители погибших детей и педагоги школы №88, выбрало победителем проект ижевского архитектурного бюро «Кубика». Всего на конкурс поступило 157 заявок из 31 региона РФ.

ПСД была разработана в 2024 году. «Новый сквер на ул. Майской станет не просто местом памяти, а зоной для тихого отдыха и прогулок, пространством для встреч людей разных поколений, объединения школьных сообществ, площадкой реализации различных социальных и культурных практик»,— говорится в сообщении горадминистрации. Средства на строительство сквера планируется предусмотреть в бюджете Ижевска на 2026 год.

Напомним, теракт в школе №88 произошел утром 26 сентября 2022 года. Стрелок — 34-летний местный житель, выпускник образовательного учреждения Артем Казанцев. Жертвами нападения стали 18 человек, в их числе 11 детей. Были ранены больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. Стрелок страдал от шизофрении и поддерживал идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное).