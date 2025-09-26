Три года назад произошел теракт в ижевской школе №88

Ровно три года прошло со дня теракта в ижевской школе №88, жертвами которого стали 18 человек, включая 11 несовершеннолетних, еще 20 были ранены. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал в соцсетях: «Помним. 26.09.2022». В тот день выпускник учебного учреждения Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещено), совершил на школу вооруженное нападение. Он покончил с собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Напомним, в сентябре 2025 года началась подготовка территории возле МФЦ на улице Майской под сквер памяти о жертвах теракта, концепция которого была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года. До конца 2025 года на участке будут будут убраны аварийные деревья и поросль, проведена планировка территории. Само благоустройство сквера начнется в 2026 году, средства на это планируется заложить в городском бюджете.

Отметим, по словам главы Ижевска Дмитрия Чистякова в августе 2025 года, на обеспечение безопасности городских школ направили более 1,1 млрд руб. Все учреждения обеспечены физической охраной. Из этих средств почти 400 млн руб. пошло на совершенствование систем безопасности.

Фотогалерея Фотохроника 26 сентября 2022 года: день нападения Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова 15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой Фото: Centre digital & media Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть» Фото: пресс-служба следственного комитета России При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения» Фото: Мария Бакланова После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов. Фото: vk.com, Александр Бречалов Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко Фото: Мария Бакланова Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур Фото: Мария Бакланова Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели Фото: Мария Бакланова Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб. Фото: Мария Бакланова Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 19 Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова 15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой Фото: Centre digital & media Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть» Фото: пресс-служба следственного комитета России При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения» Фото: Мария Бакланова После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов. Фото: vk.com, Александр Бречалов Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко Фото: Мария Бакланова Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур Фото: Мария Бакланова Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели Фото: Мария Бакланова Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб. Фото: Мария Бакланова Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Смотреть

В январе 2024 года бывший директор частной охранной организации «Щит» (обеспечивала охрану школы) 52-летний Алексей Злобин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и неправомерном обороте средств платежей (ст. 238, ст. 187 УК соответственно). Экс-руководителю ЧОПа дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Алексей Злобин свою вину по первой статье не признал.

В самой школе после теракта, к февралю 2023 года, были усилены меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, была установлена современная сигнализация. Внутри отремонтировали кабинеты, пролеты, обновили спортзал и столовую. В школе была оборудована сенсорная комната. На ее обустройство, в том числе, были направлены средства, собранные Российским Красным Крестом.

Подробнее о том, что происходило в школе 26 сентября 2022 года, читайте в материале «Ижевскую школу атаковал выпускник со свастикой».