Три года назад произошел теракт в ижевской школе №88
Ровно три года прошло со дня теракта в ижевской школе №88, жертвами которого стали 18 человек, включая 11 несовершеннолетних, еще 20 были ранены. Глава Удмуртии Александр Бречалов написал в соцсетях: «Помним. 26.09.2022». В тот день выпускник учебного учреждения Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещено), совершил на школу вооруженное нападение. Он покончил с собой.
Фото: Мария Бакланова
Напомним, в сентябре 2025 года началась подготовка территории возле МФЦ на улице Майской под сквер памяти о жертвах теракта, концепция которого была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года. До конца 2025 года на участке будут будут убраны аварийные деревья и поросль, проведена планировка территории. Само благоустройство сквера начнется в 2026 году, средства на это планируется заложить в городском бюджете.
Отметим, по словам главы Ижевска Дмитрия Чистякова в августе 2025 года, на обеспечение безопасности городских школ направили более 1,1 млрд руб. Все учреждения обеспечены физической охраной. Из этих средств почти 400 млн руб. пошло на совершенствование систем безопасности.
Фотогалерея
Фотохроника 26 сентября 2022 года: день нападения
В январе 2024 года бывший директор частной охранной организации «Щит» (обеспечивала охрану школы) 52-летний Алексей Злобин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и неправомерном обороте средств платежей (ст. 238, ст. 187 УК соответственно). Экс-руководителю ЧОПа дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Алексей Злобин свою вину по первой статье не признал.
В самой школе после теракта, к февралю 2023 года, были усилены меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, была установлена современная сигнализация. Внутри отремонтировали кабинеты, пролеты, обновили спортзал и столовую. В школе была оборудована сенсорная комната. На ее обустройство, в том числе, были направлены средства, собранные Российским Красным Крестом.
Подробнее о том, что происходило в школе 26 сентября 2022 года, читайте в материале «Ижевскую школу атаковал выпускник со свастикой».