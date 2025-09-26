В избиркоме Челябинской области опровергли вброс бюллетеней на выборах в облдуму

Избирательная комиссия Челябинской области отрицает вброс бюллетеней на участке №2322 во время выборов депутатов законодательного собрания региона. Председатель избиркома Евгений Голицын сообщил в ответе на запрос „Ъ-Южный Урал“, что этого «не происходило».

На прошлой неделе проигравший кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Меньшиков заявил о вбросе бюллетеней на УИК №2322 в Курчатовском районе Челябинска и опубликовал в социальных сетях видео, где, предположительно, председатель и члены участковой избирательной комиссии засовывают в урны пачки бюллетеней.

«По указанной информации избирательной комиссией Челябинской области была проведена проверка, по результатам которой установлено, что в дни голосования 12,13 и 14 сентября 2025 года на избирательном участке №2322 ситуации, изображенной на видео, размещенном А. Меньшиковым, не происходило. Все дни голосования на избирательном участке присутствовали наблюдатели от разных субъектов назначения, каких-либо жалоб на нарушение законодательства о выборах в период голосования не поступало»,— говорится в ответе председателя избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына на запрос „Ъ-Южный Урал“. Никаких иных пояснений избирком не дает.

Андрей Меньшиков настаивает на том, что видео реальное, снято во время выборов. «Я лично был на этом участке и видел этих членов комиссии в лицо»,— говорит бывший кандидат в депутаты. Он направил заявления в прокуратуру и Следственный комитет РФ, а также в Центральную избирательную комиссию. Ответы пока не получены.

УИК №2322 расположен в образовательном центре №5. Он относится к одномандатному округу №11, где победителем стала представительница «Единой России» Марина Поддубная.