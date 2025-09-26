Зампрокурора Белгородской области стал Дмитрий Смирнов

На должность заместителя прокурора Белгородской области назначен Дмитрий Смирнов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Дмитрий Смирнов родился в 1987 году, в 2002-м окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 2015 году получил второе высшее образование в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2009 году стал следователем УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга. В 2011 году работал в качестве старшего следователя следственного отдела по Невскому району петербургского СУ СК. С 2011 по 2013 год занимал должность помощника прокурора Невского района Санкт-Петербурга. С 2013-го по 2022 год прошел путь от прокурора до начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Санкт-Петербурга. До вступления в должность зампрокурора Белгородской области был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

В июле посты заместителей прокурора Белгородской области покинули Эдуард Емец и Алексей Котов. Одну из вакантных должностей занял Александр Лазарев.

Кабира Гасанова