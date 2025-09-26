Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зампрокурора Белгородской области стал Дмитрий Смирнов

На должность заместителя прокурора Белгородской области назначен Дмитрий Смирнов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Дмитрий Смирнов родился в 1987 году, в 2002-м окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «Юриспруденция». В 2015 году получил второе высшее образование в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2009 году стал следователем УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга. В 2011 году работал в качестве старшего следователя следственного отдела по Невскому району петербургского СУ СК. С 2011 по 2013 год занимал должность помощника прокурора Невского района Санкт-Петербурга. С 2013-го по 2022 год прошел путь от прокурора до начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Санкт-Петербурга. До вступления в должность зампрокурора Белгородской области был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

В июле посты заместителей прокурора Белгородской области покинули Эдуард Емец и Алексей Котов. Одну из вакантных должностей занял Александр Лазарев.

Кабира Гасанова