Теракт подготовили для суда

В Генпрокуратуру для утверждения обвинения передано резонансное уголовное дело в отношении уроженца города Сумы Игната Кузина. ГСУ СКР он обвиняется в теракте, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. По данным следствия, фигурант участвовал в подрыве генерала по заданию украинских спецслужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игнат Кузин

Фото: РИА Новости Игнат Кузин

Фото: РИА Новости

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что сотрудники ведомства завершили последние следственные действия по резонансному делу о теракте, жертвой которого стал генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Обвиняемый в этом преступлении выходец с Украины Кузин завершил ознакомление с десятками томов, собранных следствием, после чего материалы были направлены в Генпрокуратуру.

В ближайшее время надзор, дав им оценку, направит дело во Второй западный окружной военный суд. По данным источника “Ъ”, на это не уйдет много времени, так как следствие с самого начала велось под контролем ГП.

Игнат Кузин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Как ранее сообщили в СКР, фигурант вину признал полностью.

По данным ГСУ СКР, в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в городе Балашихе Московской области, где проживал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Утром 25 апреля, когда военнослужащий вышел из подъезда своего дома, бомба была дистанционно приведена в действие. В результате взрыва генерал Москалик погиб на месте. Помимо этого в результате преступления повреждено имущество 20 граждан. Куратор Кузина и другие соучастники преступления объявлены в розыск. Сам террорист может получить срок вплоть до пожизненного.

Николай Сергеев