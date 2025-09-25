За сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За минувшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Зафиксировано применение как минимум 125 беспилотников и двух боеприпасов. В итоге пострадали восемь жилых объектов и девять транспортных средств. Раненых и погибших нет. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Никольское, Новая Нелидовка, Петровка, Таврово, Устинка, Чайки, Черемошное и хутор Валковский подверглись атакам 16 беспилотников, из них 15 сбиты. Сегодня ночью в селе Бессоновка из-за взрыва дрона были повреждены окна трех квартир в многоквартирном доме и автомобиль.

В Борисовском районе по селу Грузскому выпустили один БПЛА — пострадавших и последствий на земле нет.

В Валуйском округе пострадали села Борки, Долгое и Казинка, хутора Дубровка, Леоновка и Михайловка — по ним нанесены удары 25 беспилотников, 17 из них уничтожены системой ПВО. На хуторе Михайловка поврежден частный дом, в селе Долгом — сельхозтехника и ангар, на хуторе Дубровка из-за возгорания разрушена часть крыши частного дома.

В Волоконовском районе поселок Малиново, село Коновалово и хутор Бочанка были атакованы тремя дронами, два из которых ликвидированы. В селе Коновалово повреждены частный дом и хозпостройка.

В Грайворонском округе по поселку Чапаевский, селам Глотово, Новостроевка-Первая, Пороз, Почаево и Санково выпустили два боеприпаса и 11 беспилотников, три из них сбиты. В селе Новостроевка-Первая пострадал легковой автомобиль. Вчера в больницу обратился мирный житель, получивший осколочное ранение плеча из-за детонации дрона в селе Гора-Подол 23 сентября. Он отпущен на амбулаторное лечение.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Красная Яруга, села Демидовка и Староселье, хутора Высокий и Вязовской подверглись атакам 18 БПЛА, четыре из которых ликвидированы. В поселке Красная Яруга пострадали складское помещение и тепловоз предприятия, на участке автодороги Красная Яруга — Пролетарский был поврежден легковой автомобиль, на хуторе Вязовской — инфраструктурный объект.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево выпустили 51 беспилотник, из них 44 дрона уничтожены. Вчера в Шебекинскую ЦРБ обратилась мирная жительница, пострадавшая при детонации дрона в селе Червона Дибровка 20 сентября. У нее диагностировали баротравму. Она продолжит лечение амбулаторно. В Шебекине повреждены административное здание предприятия, два автомобиля и КамАЗ, на участке автодороги Доброе — Нежеголь пострадал грузовой автомобиль, в селах Маломихайловка и Архангельское — по одному транспортному средству. Сегодня ночью в селе Новая Таволжанка из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА пострадали два частных дома, один из которых сгорел.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области погиб один человек, еще 16 пострадали.

Кабира Гасанова