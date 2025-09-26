Владельца компании-застройщика обвиняют в даче взятки сотруднику Госжилнадзора Башкирии

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест до 12 ноября владельца и директора ООО «Специализированный застройщик "Служба технического заказчика"» Булата Мухамадиева.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии, он обвиняется в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый передал старшему государственному строительному инспектору госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору 400 тыс. руб. За взятку сотрудник госкомитета ускорил выдачу положительного заключения «о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов».

12 ноября также истекает срок ареста бывшего председателя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина. Он был задержан в декабре 2024 года, а затем уволен с должности, которую занимал с сентября 2022 года. Экс-председателю инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, которая строила логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

Кроме того, на скамье подсудимых могут оказаться бывшие подчиненные Артура Давлетшина.

Олег Вахитов