Рейс Azur Air из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс компании Azur Air в Анталью (Турция) задержали на 16 часов, следует из информации из расписания на онлайн-табло Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самолет по рейсу ZF-837 должен был отправиться в 1:25, но вылет перенесли на 17:55. Кроме того, задерживается самолет той же авиакомпании в Даламан — отправление турецкого рейса ZF-841 перенесено с 14:15 на 16:30.

Напомним, в понедельник отправление самолета компании Almasria Universal Airlines из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) задержали почти на 16 часов.

Ирина Пичурина