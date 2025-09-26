Глава Тюменской области провел историческую лекцию на форуме «Утро»

Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук провели на молодежном форуме «Утро» лекцию по истории Великой Отечественной войны, сообщили в тюменском правительстве.

Фото: Правительство Тюменской области

Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор рассказал о вкладе тюменцев в защиту Отечества — от эвакуации заводов до трудового подвига женщин и подростков в военные годы. Глава региона также рассказал о тюменских торпедных катерах, бронепоезде «Патриот», а также истории фронтовиков. Кроме того, на лекции вспомнили о Героях России. «Связь времен очевидна. Тогда, в 1941-м, и сегодня, в 2025-м, наш регион остается надежной опорой страны. Тюменцы помогают фронту, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Пример мужества и силы духа для молодых поколений — сотни самоотверженных участников СВО, включая Рустама Сайфуллина, Героя России. История пишется каждым из нас — знанием, трудом, талантом, гражданской позицией. Сильная Россия держится на силе каждого из нас»,— обратился к участникам форума губернатор.

Форум уральской молодежи «Утро» в этом году проходит в Тюмени — он открылся 24 сентября, завершится 29 сентября. Мероприятие проходит под эгидой полпреда Уральского федерального округа (УрФО) Артема Жоги, главной темой стали «Молодые профессионалы России». Участники посетят лекции, мастер-классы и встретятся с губернаторами регионов Урала. Также на форуме работает выставка «Единство и память Урала», которая посвящена вкладу уральских регионов в победу в Великой Отечественной войне, а также помощи бойцам специальной военной операции (СВО).

Ирина Пичурина