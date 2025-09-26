Певец Авраам Руссо подает иск к экс-телохранителю Тельмана Исмаилова

Представители защиты певца Авраама Руссо намерены подать иск к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву. Как сообщает «РИА Новости», речь идет о гражданском иске к участвовавшему в покушении на певца охраннику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тархан Эльдукаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Тархан Эльдукаев

Адвокат Андрей Алешкин в комментарии агентству пояснил, что его доверитель намерен использовать имеющуюся возможность подачи иска. Она возникла в связи с тем, что ранее возбужденное уголовное дело против Эльдукаева хоть и было прекращено из-за сроков давности, но «это основание не является реабилитирующим». По его словам, сумма иска будет определена позднее.

21 августа этого года присяжные Московского гарнизонного военного суда вынесли вердикт по уголовному делу бывшего борца-вольника из ЦСКА прапорщика Тархана Эльдукаева. Он был признан виновным в организации покушения в 1996 году на двух братьев, конфликтовавших с хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. Но по второму обвинению, в покушении на певца Авраама Руссо, его оправдали.

Покушение на певца произошло в августе 2006 года, Руссо был ранен выстрелами из автомата. Несколько лиц уже были осуждены по этому делу.

Влад Никифоров