Чеченский борец — наполовину киллер

Присяжные Московского гарнизонного военного суда вынесли вердикт по уголовному делу бывшего борца-вольника из ЦСКА прапорщика Тархана Эльдукаева. Он был признан виновным в организации покушения в 1996 году на двух братьев, конфликтовавших с хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. При этом по второму обвинению, в покушении на певца Авраама Руссо, прапорщика оправдали. Защита фигуранта собирается добиваться прекращения его уголовного преследования за истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший борец ЦСКА Тархан Эльдукаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший борец ЦСКА Тархан Эльдукаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Коллегия присяжных, состоявшая из шести человек, вынесла вердикт с третьей попытки. До этого судья дважды возвращал заседателей в совещательную комнату, находя ошибки в их решении.

В итоге, отвечая на первый вопрос, они признали, что было доказано само событие преступления. А именно что неизвестный выстрелами из пистолета 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы убил Таира Гуршумова и тяжело ранил его брата Тельмана.

Затем они посчитали, что к преступлению причастен подсудимый Эльдукаев, «принявший предложение другого лица». Таковым, по данным ГСУ СКР, являлся Тельман Исмаилов, у которого возникли разногласия с господами Гуршумовыми из-за аренды площадей и распределения прибыли от рынка. Следствие полагает, что на акцию была выделена баснословная для того времени сумма в $500 тыс.

Присяжные, голоса которых разделились четыре против двух, признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

По второму эпизоду, о покушении 19 августа 2006 года на певца Авраама Руссо, который был ранен выстрелами из автомата в машине на улице Плющиха, голоса присяжных разделились поровну, а это означает его фактическое оправдание. При этом в отличие от стрельбы на Щербаковской улице по делу о покушении уже был осужден ряд лиц. Заказчиком следствие опять же считает разыскиваемого Исмаилова, который решил наказать исполнителя за то, что тот ушел к другому продюсеру.

Обсуждение последствий вердикта, когда для подсудимого должны запросить наказание, назначено на 9 сентября.

В свою очередь, адвокаты сообщили “Ъ”, что у них уже есть основания для обжалования будущего приговора.

Среди прочего они называют нарушение права на защиту своего подопечного, а также говорят о предполагаемом давлении председательствующего на народных судей. Так, например, в ходе процесса обвинение предъявило в качестве доказательства вины фигуранта фотоальбомы, в которых были общие фотографии господ Эльдукаева и Исмаилова. С содержанием этого вещдока обвиняемую сторону ранее не знакомили.

По версии обвинения, спортсмен возглавлял охрану хозяина Черкизона. В свою очередь, певец Руссо называл его «крышей» рынка, а сам борец говорил, что знал Тельмана Исмаилова, но никаких криминальных поручений от него не получал и не выполнял.

«А еще мы будем заявлять ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как вышли все сроки давности»,— отметил “Ъ” один из адвокатов Роберт Зиновьев.

Николай Сергеев