Чеченский борец — наполовину киллер
Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на певца Авраама Руссо
Присяжные Московского гарнизонного военного суда вынесли вердикт по уголовному делу бывшего борца-вольника из ЦСКА прапорщика Тархана Эльдукаева. Он был признан виновным в организации покушения в 1996 году на двух братьев, конфликтовавших с хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. При этом по второму обвинению, в покушении на певца Авраама Руссо, прапорщика оправдали. Защита фигуранта собирается добиваться прекращения его уголовного преследования за истечением срока давности.
Бывший борец ЦСКА Тархан Эльдукаев
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Коллегия присяжных, состоявшая из шести человек, вынесла вердикт с третьей попытки. До этого судья дважды возвращал заседателей в совещательную комнату, находя ошибки в их решении.
В итоге, отвечая на первый вопрос, они признали, что было доказано само событие преступления. А именно что неизвестный выстрелами из пистолета 23 декабря 1996 года в подъезде дома на Щербаковской улице Москвы убил Таира Гуршумова и тяжело ранил его брата Тельмана.
Затем они посчитали, что к преступлению причастен подсудимый Эльдукаев, «принявший предложение другого лица». Таковым, по данным ГСУ СКР, являлся Тельман Исмаилов, у которого возникли разногласия с господами Гуршумовыми из-за аренды площадей и распределения прибыли от рынка. Следствие полагает, что на акцию была выделена баснословная для того времени сумма в $500 тыс.
Присяжные, голоса которых разделились четыре против двух, признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
По второму эпизоду, о покушении 19 августа 2006 года на певца Авраама Руссо, который был ранен выстрелами из автомата в машине на улице Плющиха, голоса присяжных разделились поровну, а это означает его фактическое оправдание. При этом в отличие от стрельбы на Щербаковской улице по делу о покушении уже был осужден ряд лиц. Заказчиком следствие опять же считает разыскиваемого Исмаилова, который решил наказать исполнителя за то, что тот ушел к другому продюсеру.
Обсуждение последствий вердикта, когда для подсудимого должны запросить наказание, назначено на 9 сентября.
В свою очередь, адвокаты сообщили “Ъ”, что у них уже есть основания для обжалования будущего приговора.
Среди прочего они называют нарушение права на защиту своего подопечного, а также говорят о предполагаемом давлении председательствующего на народных судей. Так, например, в ходе процесса обвинение предъявило в качестве доказательства вины фигуранта фотоальбомы, в которых были общие фотографии господ Эльдукаева и Исмаилова. С содержанием этого вещдока обвиняемую сторону ранее не знакомили.
По версии обвинения, спортсмен возглавлял охрану хозяина Черкизона. В свою очередь, певец Руссо называл его «крышей» рынка, а сам борец говорил, что знал Тельмана Исмаилова, но никаких криминальных поручений от него не получал и не выполнял.
«А еще мы будем заявлять ходатайство о прекращении уголовного преследования, так как вышли все сроки давности»,— отметил “Ъ” один из адвокатов Роберт Зиновьев.