Александр Никитин возглавил думу Нефтеюганска после отставки спикера

Депутаты думы Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) единогласно избрали на должность председателя заместителя главы думской комиссии по экономическому развитию и вопросам местного самоуправления Александра Никитина («Единая Россия»; ЕР), сообщили в пресс-службе представительного органа. К исполнению своих полномочий на постоянной основе спикер приступит 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Никитин

Фото: Пресс-служба думы Нефтеюганска Александр Никитин

Фото: Пресс-служба думы Нефтеюганска

Александр Никитин в 2024 году принял участие в конфликте гордумы с главой Нефтеюганска Эльвирой Бугай. Депутаты обвинили мэра в том, что она якобы ввела в заблуждение участников специальной военной операции (СВО) и склоняла представительный орган к принятию выгодных для нее решений. После отставки госпожи Бугай по «семейным обстоятельствам» гордума трижды не могла избрать градоначальника. В октябре 2024 года новым мэром Нефтеюганска с четвертой попытки был утвержден заместитель главы Макеевки (ДНР) Юрий Чекунов.

Александр Никитин был впервые избран депутатом гордумы Нефтеюганска в сентябре 2017 года. Ранее, с 2004 года, он работал ведущим специалистом юридического комитета администрации Нефтеюганского района, в 2008 году получил пост генерального директора фирмы «Юринформ», в 2010 году был принят на должность судебного пристава-исполнителя. С 2011 года трудился помощником депутата думы Нефтеюганска, с 2012 года — начальником производственного участка компании «Экос», в 2015 году стал учредителем компании «МеталлТехСтрой». В мае 2025 года господин Никитин покинул состав учредителей и возглавил центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры».

Александр Никитин сменил на посту спикера Марата Миннигулова (ЕР), который по решению суда был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, экс-председатель скрыл доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, не отразил сведения обо всех счетах, не в полном объеме указал недвижимое имущество супруги и не указал сведения об участии супруги в коммерческой организации.

Ранее, в сентябре 2024 года, суд по иску прокуратуры прекратил полномочия экс-спикера гордумы Нефтеюганска Рафаэля Галиева (ЕР). Надзорное ведомство установило, что депутат в 2023 году приобрел автомобили на 140 млн руб., что существенно превысило доходы бывшего председателя и его семьи за три года. При этом экс-спикер не предоставил справку о доходах за прошедший год в установленном порядке, уведомив, что не совершал никаких крупных сделок.

Василий Алексеев