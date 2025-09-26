Творцы вышли на платформу

Минэкономики при регулировании деятельности маркетплейсов будет учитывать интересы творческих секторов экономики, пообещала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова на форуме «Российская креативная неделя». В ходе дискуссий на форуме отмечалось, что в сотрудничестве цифровых платформ и продвигающих через них свои товары и услуги представителей творческих индустрий есть много плюсов, но проглядывает и желание ограничить бизнес в возможности работать на других площадках. Для взаимодействия сторон сейчас предлагается назначить специальных омбудсменов — от Минэкономики, от продавцов и от каждой из платформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Взаимодействие цифровых платформ и творческих индустрий (регуляторами обоих направлений является Минэкономики) обсудили в четверг, 25 сентября, на форуме «Российская креативная неделя».

Поясним, к креативным индустриям власти относят более 50 видов деятельности по 16 направлениям. Это народные художественные промыслы; арт-индустрия; культурное наследие; отдых и развлечения; мода; книжное дело; исполнительские искусства; кино, телепрограммы и фильмы; программное обеспечение; видеоигры; медиа и СМИ; реклама и пиар; дизайн; архитектура и урбанистика; гастрономия; музыка (см. “Ъ” от 17 февраля). По итогам 2024 года доля творческого бизнеса в ВВП, по данным Росстата, составила 4,1%, к 2030-му благодаря господдержке власти рассчитывают увеличить ее до 6% (см. “Ъ” от 23 июня).

Сотрудничество «творцов» и платформ сейчас налаживается как на федеральном уровне (при посредничестве Минэкономики), так и в регионах (через центры «Мой бизнес»), отметила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова. Она сообщила, что 70–80% (в зависимости от региона) представителей креативных индустрий относятся к категории малого и среднего бизнеса — цифровые каналы продаж товаров, работ и услуг дают предпринимателям возможность снизить издержки, расширить рынок сбыта и повысить узнаваемость. Для взаимодействия сторон предлагается назначить специальных омбудсменов (от Минэкономики, от продавцов и от платформ). Им предстоит решать как новые, так и уже выявленные проблемы в сфере логистики, взаиморасчетов и так далее.

По выражению Татьяны Илюшниковой, творческие индустрии и цифровые платформы представляют собой «две пересекающиеся окружности». Представитель продюсерского центра «Креативная экономика» Николай Горелый отмечает, что творческие индустрии тесно связаны с платформами, но в то же время у них разные интересы: вторые хотят «закрепостить» у себя лучших, а первые — иметь больше рынков сбыта. «В этой связи на стыке реализации продукта — это сотрудничество, а на стратегическом — конфликт»,— считает эксперт.

Директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко, однако, полагает, что «здесь точно нет никакой конкуренции, желания подавить кого-то. Это все единая экосистема». По его словам, «Авито» исходит из принципа, что все начинается с потребности пользователя. «IT-компании научились очень быстро на основании обратной связи адаптировать свой продукт под клиентов. Селлеры — такие же наши пользователи, у нас нет желания загнать их (запретив работать на других платформах.— “Ъ”)»,— отмечает Дмитрий Гавриленко.

Венера Петрова