В Белгородской области двоих сотрудников вагоноремонтного депо осудили за коррупцию

Старооскольский горсуд Белгородской области признал главного инженера и начальника вагоноремонтного депо виновными в даче взятки группой лиц в крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Их приговорили к штрафам в 800 тыс. и 950 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Согласно картотеке горсуда, осуждены Алексей Моногаров и Александр Каданцев.

Уголовное дело возбуждено на основе материалов белгородского УФСБ и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального линейного отделения МВД России на транспорте.

По версии следствия, с мая 2021 года по июль 2023-го главный инженер одного из депо в Белгородской области по предварительному сговору со своим начальником передал ревизору по безопасности движения поездов одного из представительств компании 341,5 млн руб. Средства были перечислены на карту. Они предназначались за лоббирование интересов белгородского депо, лояльные проверки его деятельности.

В августе 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщал о возбуждении уголовных дел в отношении главного инженера и начальника депо, а также ревизора АО «Вагонная ремонтная компания-1» (дочка РЖД) по подозрению в коррупции. Последнего тогда заподозрили в получении четырех взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В июле 2024-го стало известно о завершении расследования обоих дел, материалы по ревизору планировали передать в Батайский райсуд Ростовской области. Однако впоследствии суд приостановил уголовное преследование из-за того, что фигурант отправился в зону спецоперации.

Алина Морозова