Bloomberg узнало о разногласиях в НАТО насчет ответа на нарушение границ альянса

Страны НАТО не могут скоординировать действия в ответ на нарушение воздушного пространства альянса, пишет агентство Bloomberg. Озвученные противоречивые предложения говорят о нестабильности внутри альянса и отсутствии четкого плана реагирования.

Агентство отмечает, что Германия выбирает более осторожный подход. Министр обороны страны Борис Писториус предостерег лидеров НАТО от «ловушки эскалации», которую якобы готовит президент России Владимир Путин. Он призвал НАТО не сбивать российские самолеты, а реагировать «хладнокровно» и обдуманно.

Другие союзники требуют более решительных действий. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО к «демонстрации силы». Он предложил обновить правила ведения боевых действий таким образом, чтобы в случае повторных нарушений границ страны альянса могли открыть огонь. Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене также предложила перейти от воздушного патрулирования к «противовоздушной обороне». Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что в этом вопросе «нет места для дискуссий», и его страна намерена сбивать нарушившие ее пространство самолеты.

Позиция США до сих пор остается неясной, отмечает агентство. На 80-й Генассамблее ООН американский президент Дональд Трамп подтвердил, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. При этом госсекретарь США Марко Рубио выступает против подобных мер.

В начале сентября Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. Обе страны запросили консультации стран НАТО по статье 4 Устава альянса — она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности. Союзники отметили, что Россия несет ответственность за действия, которые «ведут к эскалации».

