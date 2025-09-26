Пиццу поделили по-партнерски

В крупной сети «ПиццаН», под брендом которой работают бывшие заведения Pizza Hut, в России сменилась структура владения. 60% в бизнесе получил основатель «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Предпринимателю перешла часть долей менеджера его компании. Сделка могла потребоваться для осуществления инвестиций: интерес потребителей к пиццериям падает, «ПиццаН» терпит убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 17 сентября получил 60% в ООО «Ной-М», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта компания управляет пиццериями «ПиццаН». Доля вице-президента ресторанного холдинга «Ростик» Владимира Мехришвили в «Ной-М» снизилась с 80% до 20%, еще по 10% осталось у совладельца сети One Price Coffee Алексея Чайки и гендиректора ООО «Корпэстейт» (контролируется холдингом «Ростик») Светланы Берсневой. Господин Ордовский-Танаевский Бланко пояснил “Ъ”, что получил долю в обмен на консультирование. В «ПиццаН» “Ъ” не ответили.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко — уроженец Венесуэлы, но бизнес ведет преимущественно в России. Здесь он основал «Росинтер Ресторантс Холдинг» и холдинг «Ростик», которые развивает с 1991 года. По данным СПАРК, сейчас предприниматель контролирует 45,8% в ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и владеет долями в связанных структурах. Компания считается одним из крупнейших ресторанных холдингов России. В ее портфеле 30 различных брендов, включая IL Patio, «Планету Суши», «Шикари» и другие.

Сеть «ПиццаН» основана на базе Pizza Hut. «Ной-М» занимается ее развитием с 2022 года после покупки у польской группы Amrest (см. “Ъ” от 7 июня 2022 года). Сейчас под брендом «ПиццаН» работают 67 кафе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка ООО «Ной-М» в 2024 году снизилась на 7% год к году, до 233 млн руб., чистый убыток составил 11,9 млн руб., следует из СПАРК.

В 2022–2023 годах «ПиццаН» несла крупные убытки — много средств было вложено в брендинг, отмечает директор по развитию Gagawa Алена Овчинникова. Старая концепция, по ее мнению, не выдерживает конкуренции. Гендиректор RestCon Елена Перепелица не исключает, что смена структуры собственников направлена на получение финансирования. Обороты «ПиццаН» ниже среднерыночных показателей примерно в 2,5 раза, говорит партнер NF Group Марина Малахатько. Сети, по ее словам, необходимы обновления как в ценовой политике, так и в ассортименте и сервисе доставки.

«ПиццаН» столкнулась со сложностями в условиях общего роста рынка быстрого питания. В январе—августе 2025 года число чеков в точках фастфуда по всей России увеличилось на 7% год к году, хотя рестораны, бары, кафе и столовые потеряли 1% посетителей, подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Заведения быстрого питания рассматриваются потребителями как более доступные — интерес к ним в кризисные периоды традиционно растет.

Но для пиццерий рыночная конъюнктура сейчас более сложная. В сентябре в России работали 6,3 тыс. таких заведений. Год к году их число сократилось на 4%. Наиболее заметное снижение — в Красноярске (на 26,8% год к году), Екатеринбурге (на 24,3%), Перми (на 18,2%) и Уфе (на 16,7%). В Москве, по данным «Яндекс Карт», сейчас 672 пиццерии, в Санкт-Петербурге — 225. Год к году значения снизились на 7,9% и 6,6% соответственно.

Количество пиццерий в городах-миллионниках Выйти из полноэкранного режима Город На 1 сентября 2024 года Изменение год к году (%) На 1 сентября 2025 года Изменение год к году (%) Москва 730 -7,4 672 -7,9 Санкт-Петербург 241 4,3 225 -6,6 Новосибирск 107 12,6 100 -6,5 Екатеринбург 103 6,2 78 -24,3 Нижний Новгород 50 6,4 50 без изменений Казань 78 6,8 83 6,4 Самара 69 -2,8 59 -14,5 Челябинск 58 -1,7 64 10,3 Омск 59 9,3 55 -6,8 Ростов-на-Дону 87 6,1 78 -10,3 Уфа 54 -6,9 45 -16,7 Красноярск 56 -1,8 41 -26,8 Пермь 44 -10,2 36 -18,2 Волгоград 37 -5,1 46 24,3 Воронеж 67 6,3 69 3 Россия в целом 6584 2,5 6337 -4 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

Многие пиццерии сейчас банкротятся и закрываются, констатирует Алена Овчинникова. В качестве антикризисной меры заведения, по ее словам, работают за счет «единой кухни», осуществляя доставку продукции под разными брендами. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская объясняет, что потребители все реже посещают пиццерии офлайн, предпочитая онлайн-заказы из заведений формата dark kitchen (работают только на доставку). Предприниматели, по словам эксперта, открывают пиццерии все реже: в январе—июне 2025 года спрос на профильные франшизы сократился на 19% год к году.

Дарья Андрианова