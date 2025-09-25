К развитию молодежного кластера «Салют» присоединился УрФУ

Уральский федеральный университет (УрФУ) присоединился к развитию молодежного кластера «Салют» в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение вуз подписал с администрацией города и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП), который является оператором проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городской молодежный кластер «Салют»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Городской молодежный кластер «Салют»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Стороны подготовят дорожную карту проектов по развитию молодежи и поддержке молодежных инициатив. Первые крупные события пройдут уже осенью»,— говорится в сообщении СОФПП.

Городской молодежный кластер «Салют» начал работу в августе на месте бывшего кинотеатра. Предполагается, что площадка будет использоваться для разных мероприятий: выставок, мастер-классов, конференций, встреч. Планируется работа секций и кружков, связанных с IT и медиа.

Как пояснили в СОФПП, в числе общих задач с УрФУ — создание условий для самореализации и трудоустройства молодежи, развитие молодежного предпринимательства, вовлечение студентов в культурные, образовательные и просветительские проекты.

«Сейчас в эпоху развития искусственного интеллекта очень важно развивать творческие качества. Для этого мы проводим различные хакатоны, фестивали, соревнования, кемпы. И часть из этих проектов будет проходить здесь»,— отметил и.о. ректора УрФУ Илья Обабков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что в городе действует 24 вуза, более 50 колледжей и техникумов, где обучается свыше 100 тыс. студентов. По его словам, в городе проживает более 400 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. «Мы переформатировали структуру управления молодежной политикой в городе. Возникла необходимость появления городского молодежного пространства»,— пояснил он.

В «Салюте» осенью планируется проведение кадрового форума «Включай себя» с участием компаний из различных отраслей и саммита молодежного предпринимательства. Рассматриваются идеи проведения конференций по продвижению для начинающих предпринимателей, летней школы предпринимательства и профориентации для школьников. В рамках инициативы ведется работа над проектами по популяризации исторического и архитектурного наследия, включая квесты и музейно-выставочные проекты.

Есуман Ислонова