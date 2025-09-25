США призывают Турцию прекратить закупки российской нефти
Трамп призвал Эрдогана прекратить закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что Анкара должна прекратить закупки российской нефти.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган.— ''Ъ'') прекратил закупки российской нефти»,— сказал Дональд Трама на открытой части встречи в Овальном кабинете.
Турция — один из крупнейших импортеров российской нефти. 23 сентября, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Дональд Трамп раскритиковал страны, которые продолжают закупать российские нефть и газ.