FIFA представила талисманы чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (FIFA) показала талисманы чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике.

Каждый маскот символизирует страну-хозяйку. Канаду представляет вратарь лось Мэйпл, Мексику — нападающий ягуар Зайю, США — защитник белоголовый орлан Клатч. Президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что маскоты «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в нем примут участие 48 команд.

Таисия Орлова