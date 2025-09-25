Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
FIFA представила талисманы чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола (FIFA) показала талисманы чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике.

Фото: FIFA

Фото: FIFA

Фото: FIFA

Фото: FIFA

Фото: FIFA

Фото: FIFA

Каждый маскот символизирует страну-хозяйку. Канаду представляет вратарь лось Мэйпл, Мексику — нападающий ягуар Зайю, США — защитник белоголовый орлан Клатч. Президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что маскоты «полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в нем примут участие 48 команд.

Таисия Орлова

