Гросси пригласил Россию на конференцию по атомной энергетике в Вене

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике. Она пройдет в Вене в декабре и будет посвящена использованию искусственного интеллекта в ядерной промышленности.

«Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран — все вместе будут там представлены»,— сказал господин Гросси, когда выступал в Москве на Глобальном атомном форуме.

Господин Гросси сказал, что «брак» между атомной энергетикой и ИИ будет заключен уже скоро. «Посмотрим, насколько успешным он будет»,— сказал глава агентства.

На конференции участники рассмотрят сценарии того, как можно задействовать ИИ для развития ядерной энергетики, а также того, как удовлетворить спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных, которые используют нейросети. Симпозиум продлится с 3 по 4 декабря.