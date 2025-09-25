Путин встретится в Москве с главой МАГАТЭ

Президент Владимир Путин 25 сентября проведет встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Гендиректор МАГАТЭ заявил «РИА Новости», что планирует обсудить ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и способы избежать ядерных инцидентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин проведет сегодня «целый марафон» двусторонних встреч. Зарубежные лидеры прибыли в Москву на Мировую атомную неделю.