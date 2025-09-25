Суд переходит к обороне

В суд в Курске поступило первое из уголовных дел о масштабных хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Фигурантами являются бывшие топ-менеджеры областной корпорации развития и экс-руководитель компании-подрядчика, которым вменяется в вину растрата более 150 млн руб. На первом заседании выяснилось, что на процесс из Москвы привезли пока не всех подсудимых, а перед этим защите не удалось добиться возврата дела прокурору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска 25 сентября начал процесс по уголовному делу бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла», в прошлом сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова.

Впрочем, сразу провести первое полноценное заседание суду не удалось. Как рассказали “Ъ” в объединенной пресс-службе судебной системы региона, оказалось, что большинство подсудимых еще не доставили в Курск из столичного СИЗО, в котором они находились во время предварительного следствия. Пока из Москвы этапирован один обвиняемый, еще двое находятся в пути, а четвертого перевезут на следующей неделе. Заседание пришлось отложить.

На предварительном слушании защитники фигурантов ходатайствовали о возврате дела прокурору — для устранения нарушений, которые они выявили в материалах. Суд, впрочем, не нашел для этого оснований. Также подсудимым не стали смягчать меру пресечения.

Вину из всех фигурантов этого дела, по данным “Ъ”, признает только Андрей Воловиков.

Как рассказывал “Ъ”, всем фигурантам вменяется в вину ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы), а Владимира Лукина следствие считает организатором этого преступления.

В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения контракта на строительство взводных опорных пунктов в поселках Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. По версии следственного департамента МВД, в декабре 2022 года глава корпорации развития Владимир Лукин передал контракт ООО «КТК Сервис», бенефициаром которого был на тот момент депутат облдумы Максим Васильев (проходит по другому делу), а руководителем — Андрей Воловиков. Как считает обвинение, подрядчик не имел собственных сил для исполнения работ и в принципе не занимался стройкой. В итоге предусмотренные контрактом работы были выполнены лишь на 10%, а в марте 2023 года возведение пунктов было прекращено.

Должностные лица корпорации развития Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, говорится в деле, не контролировали работы и необоснованно продлевали действие контракта. Игорь Грабин, как указано в деле, даже направлял в областное управление капстроительства, выступавшее госзаказчиком, подписанную им исполнительскую документацию о якобы выполненных работах ООО «КТК Сервис», а также заключил соглашение, на основании которого фирма получила дополнительные деньги.

В итоге следствие оценило ущерб в сумму более 152 млн руб.

Как сообщали в МВД, эти деньги Андрей Воловиков и Максим Васильев потратили на личные цели, а также передали в качестве взяток должностным лицам администрации Курской области и корпорации развития.

Отметим, что следственный департамент МВД продолжает расследование в отношении других фигурантов, в том числе экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Следствие инкриминирует им мошенническое хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) как минимум 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Как ранее сообщали источники “Ъ”, бывшие руководители корпорации развития дали показания, что «откатывали» экс-губернатору и его заму до 15% от стоимости заключенных госконтрактов. Алексей Смирнов и Алексей Дедов находятся в СИЗО в Москве. Там же содержится бенефициар «КТК Сервис» Максим Васильев. При этом бывший губернатор, по данным источников, сотрудничает со следствием.

Сергей Толмачев, Воронеж