Red Wings откроет авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром

Авиакомпания Red Wings планирует открыть прямое авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уйташ.

Точные даты запуска полетной программы и расписание рейсов будут объявлены после открытия продаж на сайте перевозчика. В аэропорту уточнили, что новый маршрут станет частью расширения сетки полетов.

Как писал «Ъ-Кавказ», в аэропорту Махачкалы планируют увеличить пропускную способность до 4 млн человек. На реализацию проекта выделено 13 млрд руб.

Анна Гречко