Джаз, спектакль или ретро-ралли

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на джазовом концерте, посетить спектакль «Тихий Дон. Мелехов», посетить выставку старинных автомобилей или принять участие в кинопроекте «Смех на Дону: съемки юмористических сценок в шолоховском стиле». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

26 сентября в 18:00 в клубе «Эссе» — концерт Vincent Gross, Gabe Jones и Квартет Арка Овруцкого. Звезды американского джаза, вокалист и трубач из Балтимора Винсент Гросс и барабанщик из Вашингтона Гэйб Джонс, совместно с международным квартетом Арка Овруцкого представят новую программу золотых хитов из репертуара легендарного Луи Армстронга.

Стоимость билетов — от 2900 руб. (6+)

26 сентября в 18:00 в большом зале Ростовской государственной филармонии выступит ансамбль русских народных инструментов «Донцы». В программе «Гуляйте, братья-казаки!» – композиции на темы донских мелодий, лирические и игровые песни казаков.

Стоимость билетов — от 250 руб. (6+)

28 сентября в 20:00 на сцене «Пересвет-Арены» — концерт симфо-группы Teodor. По замуслу организаторов, задачей этого шоу было превращение популярных рок, поп и рэп композиций в симфонические шедевры.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

26 сентября в 18:00 в Музыкальном театре покажут спектакль «Тихий Дон. Мелехов». Это попытка всмотреться в знаменитый роман Михаила Шолохова через воспоминания главного героя о пройденном им нелегком пути, изломанном и кровавом.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

26 сентября в 19:00 на сцене театра «Линии» — драма «Одна абсолютно несчастливая деревня». Спектакль создан по рассказам Юрия Казакова, в которых царит атмосфера деревенской жизни 50-х годов прошлого века. Три истории об отношениях между мужчиной и женщиной, в которых главные героини пытаются найти любовь и свет, пройдя сквозь тьму и испытав такое сильное чувство, как ненависть.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

26 и 27 сентября в 19:00 в театре драмы им. Максима Горького— спектакль «Признание». События разворачиваются в начале 20 века. Это история человека, жизнь и судьба которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедийной мелодрамы «Клевый улов». Вика, Аня и Милана — подруги с проблемами в личной жизни. Они случайно попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти подходящих мужчин.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Еще одна премьера — триллер «Август». Глухие леса Западной Белоруссии. Недавно освобожденная от фашистов территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Они намерены помешать бойцам Красной Армии, которые переходят государственную границу и идут «на Берлин».

Стоимость билетов — от 360 руб. (16+)

Для любителей фантастики — боевик «Альтер». После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

19, 20 и 21 сентября с 11:00 до 18:00 в «Шолохов-центре» будет проходить выставка «Джаз: ростовские этюды». В экспозиции представлены музыкальные инструменты, грампластинки и личные вещи пионеров ростовского джаза Валентина Парнаха и Кима Назаретова. Посетители смогут отследить, как менялся джаз: от первых городских экспериментов до современных интерпретаций.

Вход — от 100 руб. (6+).

27 и 28 сентября с 10:00 в парке Октябрьской революции состоится Retro Motor show & Rally 2025. В программе — выставка старинных автомобилей и другой техники, ретро-ралли и концерт.

Вход — бесплатный (0+).

28 сентября в 12:00 в этнопарке «Кумжа» стартует проект «Смех на Дону: съемки юмористических сценок в шолоховском стиле». Организаторы приглашают желающих стать участниками «настоящего веселого кино».

Стоимость участия — от 500 руб. (6+).

