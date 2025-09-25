Минобороны: полеты ВКС происходят в соответствии с международными правилами

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Их сопровождали Су-35 и Су-30СМ ВКС РФ, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняются в соответствии с международными правилами. Полет ракетоносцев Ту-95МС продолжался более 14 часов.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств»,— заявили в Минобороны (цитата по ТАСС). Там подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Сегодня в американском оборонном ведомстве сообщили, что 24 сентября два Ту-95 и два Су-35 проникли в опознавательную зону ПВО Аляски, однако не нарушили воздушное пространство США и Канады. Накануне власти Эстонии заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».