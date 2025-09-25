CША подняли в небо истребители из-за самолетов РФ вблизи Аляски

США обнаружили четыре российских самолета в международном воздушном пространстве над Аляской. В ответ Североамериканское командование ПВО (NORAD) направило самолет E-3, четыре истребителя F-16 и четыре заправщика KC-135.

В пресс-релизе NORAD утверждается, что 24 сентября два Ту-95 и два Су-35 проникли в опознавательную зону ПВО Аляски. Российские самолеты не нарушали воздушное пространство США и Канады. «Подобные действия России в зоне ПВО Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза»,— отмечается в сообщении.

В последние несколько недель Польша и Эстония обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства. Власти Эстонии утверждали, что в инциденте 19 сентября были задействованы три российских истребителя МиГ-31. В тот же день Польша заявила, что два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании «Петробалтик» в Балтийском море.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».