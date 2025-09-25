Хоккеист Александр Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании контракта с американским форвардом Александром Хмелевским. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Ранее Хмелевский представлял уфимский «Салават Юлаев». 23 сентября он был обменян в «Ак Барс». Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию и канадского защитника Уайтта Калинюка.

По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, нападающий сам запросил обмен. СМИ сообщали, что Хмелевский хотел перейти в омский «Авангард», с которым были достигнуты предварительные договоренности. Однако уфимский клуб решил произвести обмен с «Ак Барсом».

Агент Хмелевского Дэн Мильштейн рассказал «Матч ТВ», что хоккеист получил предложение от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», за который он играл в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Александр Хмелевский выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В составе команды он провел 239 матчей, записав в своей актив 191 очко (93 гола+87 результативных передач). На протяжении трех сезонов нападающий входил в топ-3 лучших бомбардиров клуба. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2021 году вместе со сборной США форвард завоевал бронзу мирового первенства.

Таисия Орлова