Церемония вступления в должность губернатора Кубани прошла в рамках сессии ЗСК

Внеочередное 65-е пленарное заседание Законодательного собрания Кубани, посвященное торжественному вступлению в должность губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, прошло 25 сентября в Краснодарской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко напомнил, что жители Кубани в третий раз выразили доверие Вениамину Кондратьеву, переизбрав его на пост руководителя региона. На выборах за него отдали свои голоса 83,17% избирателей края, что составляет более 2,5 млн человек.

К присяге губернатора привел исполняющий полномочия председателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов. Вениамин Кондратьев произнес клятву о защите интересов населения края, уважении прав и свобод его жителей. С этого момента он считается официально вступившим в должность.

«За вас отдали свои голоса более 80% избирателей. Это высокая оценка вашей деятельности на посту губернатора во время предыдущего срока. Краснодарский край — стратегически значимый регион для юга России, здесь есть все для динамичного социального и экономического развития. Регион из года в год успешно развивается, находится на ведущих позициях в разных сферах промышленного и аграрного производства»,— сказал заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также отметил убедительную победу Вениамина Кондратьева на выборах, которую обеспечили высокое доверие избирателей и поддержка президента России. «За прошлые годы ваша команда уже доказала свою эффективность, добилась реальных изменений в ключевых сферах. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие добрососедских отношений наших регионов. Мы вместе сохраняем межнациональный мир»,— сказал господин Кумпилов.

Юрий Бурлачко отметил, что победа на выборах — заслуженная оценка работы руководителя региона, а также свидетельство того, что земляки поддерживают его планы по обеспечению устойчивого развития Кубани.

«Вы всей душой и сердцем болеете за край, вкладываете силы в его процветание, благополучие каждого жителя, доказав, что для вас нет второстепенных вопросов. Ваше видение ситуации и умение просчитывать перспективы позволили создать прочный экономический фундамент и задел на будущее. Край выработал эффективную систему противодействия внешним вызовам. Была сформирована крепкая промышленная база, на качественно новый уровень вышло сельское хозяйство, санаторно-курортный комплекс приобрел всесезонный характер, мощный импульс получило социальное строительство»,— сказал председатель краевого парламента.

Губернатора также поздравил глава Кубанской митрополии, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. Он пожелал господину Кондратьеву успешного служения на благо Кубани.

«Все, что я сейчас скажу, запомнят и жители нашего края, и коллеги, с которыми нам предстоит все это реализовать. Но в начале позвольте поблагодарить всех, кто меня поддержал на выборах и отдал за меня свой голос, и отдельно — участников специальной военной операции, которые голосовали в зоне СВО. Подчеркну — для меня это огромная ответственность перед всеми вами, и конечно перед президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который первым оказал поддержку»,— сказал во время своего официального вступления в должность Вениамин Кондратьев.

Подводя итог десяти лет работы в должности главы региона, он отметил, что они были непростыми и требовали нестандартных решений, чтобы сберечь население и сохранить экономику во время пандемии, а с началом СВО — справиться с давлением санкций и противостоять террористическим угрозам.

«Идет четвертый год специальной военной операции, время все еще непростое, поэтому приходится балансировать, четко расставлять приоритеты, придерживаясь принципа, что лучшая политика — это экономика. По сравнению с 2015 годом валовой региональный продукт и краевой бюджет увеличили не просто на проценты, а в три раза. Начали активно строить социальные объекты. С гордостью говорим, что возвели 105 школ, 214 детских садов, 248 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, 282 спортивных объекта – и большие, и малые. Благоустраиваем парки и скверы. Все эти успехи мы должны приумножить. Нужно искать новые инструменты достижения целей по улучшению качества жизни кубанцев. Но, безусловно, в главном приоритете — развитие экономики»,— резюмировал Вениамин Кондратьев.

Василий Хитрых