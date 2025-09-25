Выступление Путина на Глобальном атомном форуме. Главное
Путин заявил о наступлении нового технологического уклада в мире
Президент России Владимир Путин выступает на заседании Глобального атомного форума. Он рассказал о наступлении нового технологического уклада в мире и об успехах в развитии атомной энергетики в РФ. Главные высказывания главы государства — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин на заседании Глобального атомного форума
Фото: Сергей Булкин / РИА Новости
- Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития.
- В обществе формируется отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии.
- В мире наступил новый технологический уклад.
- Потребление энергии дата-центрами в ближайшее время вырастет более чем втрое. В связи с этим Россия уже создает дата-центры на своих АЭС.
- Только РФ обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.
- Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока.
- Атомные электростанции российского дизайна — самые востребованные в мире.
- Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно.
- РФ строго выполняет все контрактные обязательства в атомной сфере вне зависимости от политической конъюнктуры.
- Россия отвергает технологический колониализм.
- РФ помогает партнерам совершить рывок в развитии атомной энергетики, не ставит их в зависимость, а способствует созданию суверенной отрасли.
- Регулирование в атомной сфере должно сохранять баланс между развитием мирного атома и укреплением режима нераспространения.
- Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения ядерной энергетики ураном.
- РФ к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.