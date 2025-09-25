Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выступление Путина на Глобальном атомном форуме. Главное

Путин заявил о наступлении нового технологического уклада в мире

Президент России Владимир Путин выступает на заседании Глобального атомного форума. Он рассказал о наступлении нового технологического уклада в мире и об успехах в развитии атомной энергетики в РФ. Главные высказывания главы государства — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин на заседании Глобального атомного форума

Президент России Владимир Путин на заседании Глобального атомного форума

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Глобального атомного форума

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

  • Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития.
  • В обществе формируется отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии.
  • В мире наступил новый технологический уклад.
  • Потребление энергии дата-центрами в ближайшее время вырастет более чем втрое. В связи с этим Россия уже создает дата-центры на своих АЭС.
  • Только РФ обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики.
  • Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока.
  • Атомные электростанции российского дизайна — самые востребованные в мире.
  • Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно.
  • РФ строго выполняет все контрактные обязательства в атомной сфере вне зависимости от политической конъюнктуры.
  • Россия отвергает технологический колониализм.
  • РФ помогает партнерам совершить рывок в развитии атомной энергетики, не ставит их в зависимость, а способствует созданию суверенной отрасли.
  • Регулирование в атомной сфере должно сохранять баланс между развитием мирного атома и укреплением режима нераспространения.
  • Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения ядерной энергетики ураном.
  • РФ к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

Новости компаний Все