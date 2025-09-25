Путин заявил о наступлении нового технологического уклада в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. Это связано с развитием атомной отрасли. Президент отметил, что все больше стран видят в мирном атоме энергоресурс для долгосрочного развития.

«Такой диалог особенно важен, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития»,— сказал господин Путин во время своего выступления на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Президент также надеется, что страны-участницы мероприятия смогут обсудить «настоящее и будущее атомной отрасли» на предстоящем заседании.

Форум «Мировой атомной недели» приурочен к 80-летию атомной промышленности России. На нем Владимир Путин проведет совещание с главами Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана, Мьянмы, Армении, а также с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.