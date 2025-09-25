Путин: Россия будет серийно производить плавучие АЭС

В скором времени Россия начнет серийно производить плавучие атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Добавлю также, что мы развиваем проекты и малых как наземных, так и плавучих АЭС. Сейчас только нам руководитель «Росатома» рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно»,— сказал Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» (цитата по пресс-службе президента).

Президент также заявил на форуме, что к 2030 году Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Господин Путин назвал обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики приоритетом для страны.