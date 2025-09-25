Посол РФ в Париже Мешков: если НАТО собьет российский самолет, начнется война

Если НАТО собьет российский самолет в своем воздушном пространстве, это приведет к военному конфликту. Такое мнение высказал посол России в Париже Алексей Мешков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самолеты альянса часто нарушают воздушное пространство России, но их никто не сбивает, подчеркнул господин Мешков в эфире радиостанции RTL. Конкретных случаев пересечения воздушных границ РФ со стороны НАТО дипломат не привел.

Во время выступления на Генассамблее ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп говорил, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Позднее такую возможность рассмотрела и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.