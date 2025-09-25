Фон дер Ляйен: НАТО рассматривает варианты уничтожения самолетов РФ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны НАТО рассматривают варианты сбивания военных самолетов РФ, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Фон дер Ляйен не имеет полномочий руководить военными действиями стран ЕС, сообщает Politico, но ее мнение по этому вопросу «имеет огромное значение, как главы исполнительной власти блока».

В своем заявлении для CNN председатель ЕК уточнила, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее словам, «после предельно ясного предупреждения». Фон дер Ляйен также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. В начале сентября Польша и Эстония обвиняли Россию в нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ опровергло эти заявления.

Влад Никифоров